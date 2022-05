Torna la festa del formatge català a Vic

Concurs Lactium: noves categories i més medalles

Horaris de la mostra

Dissabte 14 de maig, de 10:00 h a 14:30 h i de 16:00 a 21:00 h.

Diumenge 15 de maig, de 10:00 h a 14:30 h i de 16:00 a 20:00 h.

El Lactium torna aquest cap de setmana, 14 i 15 de maig, al parc Jaume Balmes de amb tota la seva plenitud . Una quarantena ded'arreu del país es retroben a la capital d'per oferir més de 250 formatges. I aquest extens mercat de formatges el complementencom vins, confitures o pans.A banda d'aquest espai comercial i expositiu, també hi ha altres propostes festives i divulgatives, com l'Aula del Formatge Bonpreu-Esclat, el TxisBar i els espais dels Vaquers Plana de Vic i l'espai Llet de Cabres Catalanes.L'és l'espai de divulgació de la cultura i els valors del formatge a través del tast guiat i la degustació de formatges i productes complementaris; mentre que elés l'espai de degustació. El públic pot tastar i descobrir cinc formatges presents a la mostra, a més d'una confitura, unes galetes de cereals i una copa de vi del celler Cap de Ruc, el vi de la mostra.També hi ha el, l'escenari més polivalent de la mostra, que acull música en directe, espectacles familiars i l'entrega de premis del Concurs Lactium.Precisament, un dels plats forts de la mostra és el, on hi participenen 15 categories diferents, entre els quals s'escollirà elLes principals novetats són que s'han recuperat(Mató i Llets Fermentades) i en aquelles categories que hi hagi més de 12 formatges, hi haurà medalla de plata; i més de 24, també de bronze. El jurat està format per 95 persones, entre les quals enguany s'han incorporat consumidors i apassionats dels formatges.Lactium està coorganitzat per l', l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà.

