Les 20 millors platges d'Europa, segons un prestigiós portal de viatges (i dues són catalanes)

Ni aire condicionat, ni ventiladors, ni menjar síndria. La millor solució per combatre la calor és. Es tracta d'un pla perfecte: és divertit, es pot fer amb gent o sense ningú, pot ser saludable i, sobretot, és gratuït. L'estiu ja pica a la porta de casa nostra, així que ha arribat el moment de plantejar-seper als propers mesos.Així ho veu el portal de viatges European Best Destinations, amb seu a Brussel·les i especialitzat en el continent. L'agència ha publicat una llista ambHi ha gustos per tot, i cadascú podria fer un rànquing diferent. En tot cas, segur que en qualsevol d'aquestes platges (n'hi ha dues de catalanes) s'hi està de meravella:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor