Òmnium es persona contra la sentència del 25% de castellà

ha anunciat aquest divendres que es personarà com a part interessada alen contra de la sentència dela l'escola. "Fem un pas endavant per defensar el conjunt d'alumnes i famílies del país sense exclusions i independentment de la seva llengua familiar", ha dit el president,, que ha demanat esgotar "totes les vies a l'abast" per defensar el model d'escola catalana, també totes les vies legals.El moviment d'Òmnium serveix perquè l'entitat pugui ser part ende castellà -hi ha hagut altres sentències per a grups d'escoles concretes, com elde Canet de Mar- i poder presentarcontra decisions, oposar-se a l'o portant la causa als tribunals europeus.Antich ha insistit que la llengua ha de continuar sent un "element vertebrador" de la societat que garanteixi la, la convivència i la igualtat d'oportunitats. Ha denunciat que l'estratègia dels jutges d'imposar percentatges buscaatacant la llengua i l'escola. "", ha deixat clar. Per això, davant l'ofensiva dels tribunals espanyols, Antich ha reclamat que la ciutadania s'organitzi per donar una resposta "clara i contundent".El TSJC ha donat quinze dies al Govern perquè executi la sentència del 25% de castellà a l'escola, un termini que acaba d'aquí un parell de setmanes i que elja ha dit que recorrerà. Mentrestant, els grups parlamentaris continuen sense decidir si tiren endavant la proposta dei ahirse'n va despenjar malgrat haver-hi donat suport fa unes setmanes amb

