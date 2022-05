Elon Musk atura el procés de compra de Twitter

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

A començaments de mes Twitter va fer públic un informe on revelava que. Aquesta notícia podria ser el motiu pel qual l'home més ric del món, Elon Musk, fes marxa enrere en la seva decisió de compra de la plataforma perDe fet, aquest matí, el magnat ha fet un tuit a la plataforma on anuncia que, de moment,a l'espera que pugui confirmar la informació de la qual se n'ha fet ressò l'agència Reuters . Un dels principals objectius de Musk és, precisament, fer fora de Twitter a totes les comptes falses o, dit d'una altra manera, a totes aquelles que no li poden generar ingressos.Per exemple, la Digital Services Act de la Unió Europea, tota una revolució en el món de les xarxes socials que establirà, per primera vegada en la història, unes regles mínimes de joc per totes les companyies que hi operen. Una qüestió amb la qual Musk no està gaire d'acord.

