Mínim històric de pacients Covid crítics a Catalunya

Salut ha declarati el global se situa en 1.044. Ara bé, el nombre de crítics a l’UCI baixa fins a 26, set menys que els informats aquest dimarts, quan es va fer públic l’últim balanç. D'aquesta manera, es millora eldes de l'inici de la pandèmia. S'han registrat 9.024 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens i el global arriba a 2.498.588 des de l'inici de la pandèmia.El nombre de morts és 27.259, que són 43 més notificades en els últims dies.sis centèsimes menys, però el risc de rebrot creix 10 punts (395). El 19,4% de les proves han donat positiu l'última setmana.e 353 a 376, i la de 7 dies ho fa de 190 a 195. Salut comunica ara les dades dos cops per setmana i concentra les proves en vulnerables i pacients greus.Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, que ara només es fan en casos de persones vulnerables o greus,per sobre de l'interval anterior, quan se'n van declarar 14.254. La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 57,81 anys.Durant l'última setmana analitzada (del 3 al 9 de maig), s'han fet 53.201 PCR i 47.593 tests d'antígens, dels quals el 19,4% han donat positiu. Des de l'inici de la pandèmia s'han detectatdels quals 2.498.588 per PCR i tests d'antígens.Pel que fa a les morts, la xifra total és de 27.259 des de l'inici de la pandèmia, 43 més des del balanç de divendres. Entre el 3 i el 9 de maig s'han declaratEn l'últim interval han estat ingressats a l'hospital 1.015 persones; la setmana del 26 d’abril al 2 de maig n'hi havia 955.Entre les persones que viuen en, s'informa de 60.679 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 484 més. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 64.135. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 9.970 persones, 16 més.​​​​​​

