Els taxistes convoquen una aturada total i una nova marxa lenta a Barcelona

El sector delha convocat unadel servei a Catalunya i unaa Barcelona el, de deu del matí a dues del migdia. Així ho han anunciat l'associació, eli l'. Reclamen l'establiment d'un marc legal que protegeixi la proporció entre taxis i vehicles de lloguer amb conductor ().El portaveu d'Élite Taxi,, ha denunciat que elno els ha donat encara "una resposta clara" sobre el seu posicionament a futur, quan falta poc més de quatre mesos perquè, el, finalitzi la moratòria del decret llei que permet que els VTC realitzin serveis de transport urbà a les ciutats. A partir d'aquesta data, deixaran de poder fer-ho, si les comunitats autònomes no ho autoritzen de nou. Els taxistes demanen que, com a màxim, es mantingui la proporció d'vigent. El president de l'Stac, Luís Berbel, tem que "els indicis fan pensar que el Govern no respectarà aquesta proporció" i autoritzarà tots els VTC. "Seria implementar el model Ayuso", considera.La concentració de dimecres començarà a les 9 hores a la, a l'altura del carrer. Tot seguit, a les 10, s'iniciarà la marxa lenta fins a la, per acabar pujant pel. A partir d'aleshores, els taxistes accediran a peu al parc de la, per arribar al, on traslladaran les seves peticions al Govern. Tito Álvarez preveu "". Ha concretat que l'aturada és de 4 hores perquè "" i no volen perjudicar els usuaris. Tanmateix, ha explicat que el propòsit és que l'aturada es faci extensiva a tot el territori català i que a les altres capitals catalanes també es convoquin marxes lentes.El sector del taxi català assegura que a Catalunya hi ha, de les quals 10.521 són a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. En aquest sentit, adverteix que a Barcelona "". La presidenta de l'ATC,, ha assegurat que no només lluiten en benefici del sector, sinó també perquè prevalgui el dret a "un servei d'interès general" com és el taxi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor