Catalunya Central: tot esperant les pluges de maig i juny per rebaixar el risc d'incendi

Lluitar contra l'augment del risc d'incendi amb gestió forestal

El repte d'aconseguir fer viables els productes del bosc

Lapateixper segon any consecutiu. Després d'un 2020 plujós i un 2021 sec, la manca de pluges del 2022 situen les comarques centrals en la posició. El cap del Servei de Prevenció d'incendis Forestals del Departament d'Acció Climàtica,, avisa que les pluges que puguin caure els mesos de maig i juny faran decantar la balança. En aquest sentit, apunta que l'aigua que ha caigut les darreres setmanes, especialment al març, pot donar una. Per evitar que un eventual incendi pugui agafar virulència, el Departament aposta per la gestió dels boscos, com ara l'obertura de pistes, o el foment de les pastures per netejar el sotabosc."Estem en un moment delicat i", ha assenyalat Castro. Amb els mapes a la mà, l'expert explica que després d'un 2020 plujós, que va fer que la vegetació cresqués "ufanosa", hi ha hagut dos anys de sequera que han provocat que ara hi hagi una gran massa forestal seca amb una mínima càrrega d'aigua.El cap del Servei de Prevenció d'incendis Forestals del Departament d'Acció Climàtica explica que ja de per si els estius al Mediterrani són "problemàtics" i sense pluges importants abans d'entrar en la campanya d'estiu "els problemes seran més grans". "El foc es pregunta: Quan em dones per cremar fusta seca? Quanta aigua té aquesta fusta? I d'això en fa un balanç que coneix a la perfecció. És com un sisè sentit i en aquestes situacions", ha detallat l'expert.Xavier Castro elabora des de fa anys elsque guien després les actuacions de cossos de la Generalitat, com el delso les Agrupacions de Defensa Forestal (). Amb el temps, Castro ha vist com la incidència del canvi climàtic ha fet, per exemple, que hagi augmentat el nombre de dies del calendari en què hi ha les condicions per un gran incendi. O també com els fenòmens extrems s'han accentuat, amb pluges intenses oque no són gens favorables per la vegetació.Per evitar que els incendis es magnifiquin, Castro defensa que cal una bona gestió dels boscos. A(Osona), el Departament d'Acció Climàtica hi té una finca on s'estan promovent diferents tasques de gestió forestal per intentar minimitzar el risc d'incendi.Entre els treballs, es prioritza el disseny de zones segures perquè els mitjans d'extinció, en cas d'incendi, puguin passar. En el cas de lade Muntanyola, aquests dies, el(GEPIF), de recent creació, està efectuant treballs silvícoles. En la línia de crear àrees de baixa càrrega de combustible, els operaris extreuen fusta del bosc que després es destina a altres usos, com per exemple la biomassa.és enginyer del Departament i explica que amb el canvi climàtic i la manca de pluges, un dels exemplars que més s'estén per tot Osona, el, "està patint molt, i s'està morint". En aquest sentit, la gestió forestal va molt encaminada a apostar pels arbres que presenten un estat sanitari més bo i talar aquells que s'estan morint. Segons declara l'enginyer, aquest tipus d'esclarides també beneficien els arbres que es mantenen a la zona, "perquè tenen més llum, més oxigen i creixen més forts".Montero alerta que és probable que amb el temps "hi hagi més incendis del que estem acostumats a la Catalunya Central, sobretot en zones com el". Per exemple, i malgrat que sigui una dada que no es coneix massa, Osona té un 73% de superfície forestal, una mica per sobre la mitjana catalana, i a més és la segona comarca de la regió amb més habitants, 160.000. "Aquest risc d'incendi el tindrem, i cada cop més", ha afegit.és el ramader a qui la Generalitat té llogats els prats per a les pastures d'una cinquantena de vaques. El ramader defensa el paper del seu ramat en el. "Després de netejar el bosc, elles el mantenen net", ha assenyalat. Llorài lamenta que el seu sigui un ofici en vies d'extinció. "Si no hi hagués ajudes, no hi hauria cap", ha lamentat. No es tracta només d'engegar les vaques a pasturar, també s'ha de tenir en compte el cost de mantenir tota la infraestructura: "els camins per on passen les vaques, llocs on puguin beure o les tanques necessàries per delimitar la zona".De la seva banda, la directora general d', ha lamentat l'abandó que ha patit el món rural. A Catalunya s'ha passat als anys 70 de tenir una superfície de bosc del 40%, a més del 65% actual. "Cada cop tenim més boscos, boscos més joves i densos, que necessiten més aigua i unes condicions climàtiques que no tenim", ha explicat. "És per aquesta raó que la gestió forestal és més necessària que mai", ha afegit la directora general."No tenim diners a Catalunya per pagar tota la gestió forestal que cal fer amb fons públics", ha dit Sanitjas. En un territori en què, fer que la gestió sigui viable és l'element clau. Segons la directora general, "per aconseguir l'equilibri en la gestió cal fer que els productes forestals, com la biomassa o la fusta de construcció, tinguin". "Això també ajudarà en el desenvolupament rural i en la fixació de les persones al territori", ha afegit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor