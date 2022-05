El «no» als Jocs d'Hivern mesura forces amb una manifestació a Puigcerdà

Moviments per a una candidatura sense l'Aragó

Distanciats amb la CUP

Totes les veus contràries alses manifesten aquest diumenge a. Sota el lema "Per un Pirineu viu. Aturem els Jocs Olímpics", laha convocat una jornada de mobilització a la capital de la Cerdanya per exigir alque renunciï a presentarper a l'esdeveniment olímpic de 2030. La manifestació comença a les 12h del migdia al Recinte Firal i acabarà a la Plaça del Call, on es faran els parlaments a càrrec de dos dels portaveus de la Plataforma,. L'acció arriba quan falten pocs dies perquè es compleixi el termini que va donar el(COE) per arribar a un acord entrei l'per presentar candidatura conjunta.La Plataforma Stop JJOO considera que el projecte "no respon a les necessitats del Pirineu" ni té sentit en un context d'emergència climàtica. En declaracions a, un dels portaveus,, està convençut que la manifestació serà un èxit. Hi ha una vintena d'autocars que es desplaçaran fins a Puigcerdà i, per primera vegada, les diferents valls del Pirineu s'han posat d'acord per convocar la protesta conjuntament. El missatge és clar: Catalunya ha de retirar la candidatura als Jocs d'Hivern. ". S'ha potenciat el monocultiu del turisme, hi ha un problema amb l'accés a l'habitatge, hi ha precarietat, excés de temporalitat... I la resposta a tot això és fer uns Jocs d'Hivern?", critica Lozano.Els impulsors de la manifestació exigeixen al Govern que retiri la candidatura i es posi a treballar en un "" per al Pirineu, un projecte que no passi per més turisme i convertir la zona en un "". A pocs dies de termini de, i després de les discrepàncies entre Catalunya i l'Aragó per teixir una proposta conjunta per organitzar els Jocs, la Plataforma Stop JJOO espera que la manifestació serveixi perquè "la candidatura quedi tocada". "", assenyala Lozano. Si l'acció és un èxit servirà per visibilitzar, també a ulls del COE, el rebuig de bona part de la societat catalana al projecte i això podria dificultar que l'organisme, que té l'última paraula, avali una candidatura que no mostra signes de fortalesa.Els impulsors de la manifestació consideren que el Govern no té un pla B per al Pirineu. Sí que en té, en canvi, per presentar una candidatura sense l'Aragó iels Jocs d'Hivern. "S'han de fer sí o sí", deia fa uns dies la consellera de la Presidència,. En els darrers dies, la part catalana ha començat a preparar el terreny per, si arriba el moment, demanar COE que estudiï la possibilitat que Catalunya faci sola els Jocs. "El país està capacitat per fer-ho", assenyalaven fa uns dies fonts governamentals. Ara bé, la pantalla actual és intentar fins al final tancar un acord que satisfaci l'Aragó, i especialment el seu president, el socialistaLa part catalana es manté en el primer, assolit al març després de mesos de feina i que comptava amb el suport de la part aragonesa, tot i que finalment se'n va despenjar. El Govern confia que "encara hi ha marge" per arribar a un pacte, però el temps s'acaba. Aquesta setmana, la, favorable als Jocs, ha demanat "valentia" a l'executiu per presentar una candidatura potent i, si cal, en solitari, per no deixar perdre el que consideren que és una "oportunitat única". Si finalment hi ha candidatura -conjunta o no-, el Govern signarà elel decret de convocatòria per fer una consulta a l'el 24 de juliol. La data, a ple estiu, no ha agradat alguns sectors.El Govern té els Jocs d'Hivern entre cella i cella. El projecte ha fet més profund el distanciament entre l'executiu i la que ja actua com un partit més de l'oposició . Els anticapitalistes, contraris al projecte, critiquen l'opacitat i lesdonades pel Departament de la Presidència, que pilota les negociacions sobre la candidatura olímpica. "Els Jocs d'Hivern responen als interessos de la patronal, com l', elo la", assenyalen fonts de la CUP consultades per. Pels cupaires, la candidatura, que seria un projecte conjunt amb l'Estat, vol contribuir a generar una falsa situació de "" i reforçar l'anomenada "" que impulsa el

