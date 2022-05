Salut preveu vacunar amb la quarta dosi els majors de 80 anys a partir de la tardor

Altres notícies que et poden interessar

amb la quarta dosi de la vacuna contra el coronavirus a partir de la tardor. Així ho ha afirmat el conseller Josep Maria Argimon en una entrevista a Televisió Espanyola, que ha volgut deixar clar que és una situació prevista, però encara no és segura., ha manifestat, al mateix temps que ha dit que s'està estudiant quin tipus de vacuna s'acabarà posant.El Departament de Saluti Argimon ha assegurat que ja estan valorant si es podria posar una vacuna que inclogués la protecció contra la variant òmicron. D'altra banda, ha dit que la vacuna catalana d'està en "molt bona posició" i ha confiat que es pugui administrar durant el proper any.El conseller ha afirmat que la pandèmia, especialment pel que fa als ingressats més greus. Tot i que des de l'1 d'abrilt un 40%, ha destacat queHa dit però queaixí com tampoc una setena onada, però ha insistit que el que no es pot saber és la intensitat que aquesta podria tenir. Argimon ha reiterat que s'ha de continuar caminant cap a la normalitat. En aquest sentit, ha descartat la necessitat de tornar a les quarantenes i ha apostat per retirar el passaport covid per viatjar a Europa perquè "no té cap sentit".​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor