La inflació a Catalunya retrocedeix un punt i mig a l'abril i se situa en el 8%

L'Institut Nacional d'Estadística () ha corregit l'(IPC) del mes d'abril, que havia anunciat fa dues setmanes.fins a situar-se en el 8%., de només una dècima, i s'ha quedat en el 8,3%. Tot, després que al març l'IPC fregués els dos dígits, amb una inflació mesurada en el. Pel que fa a la-aquella que no té en compte ni els preus energètics ni els aliments no elaborats- l'INE ha informat que queda en el, màxim des de finals de 1995.Tot i la caiguda, la xifra de la inflació segueix en nivells molt alts. De fet, la vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital,, que ja havia avisat fa uns dies del retrocés, ha qualificat el nivell d'"". Destaca l'encariment dels aliments i les begudes no alcohòliques l'últim any. Els preus del menjar, com la carn, el pa, els llegums o el formatge pugen un 10,1%, més de tres punts per sobre que el mes passat."Destaquen els increments dels preus de la carn (+3,6%), el pa i els cereals (+4,4%), els llegums i hortalisses (+7,7%) i la llet, formatge i ous (+3,4%)", explica l'INE en una nota. També és notable l'increment del 5,8% del preu en hotels, cafès i restaurants i del 2,9% en el sector de l'oci i la cultura.(+96%), l'oli d'oliva (+43%) i l'electricitat (+35%). També és destacable l'increment dels preus de l'habitatge, que creixen un 19%, o els del transport (13%).Darrere de la inflació, s'amaguen els sospitosos habituals dels darrers mesos: l'a Ucraïna en els preus energètics i elsque, des de l'esclat de la pandèmia, limiten l'arribada de tota mena de components, entre d'altres.L'executiu de Sánchez ha posatper pal·liar-ho. Exemple d'això és la bonificació de 20 cèntims per litre de benzina, la subvenció estatal que una de cada quatre benzineres catalanes diu no haver cobrat encara, o la denominada excepció ibèrica pactada amb Europa, que aquest divendres un Consell de Ministres extraordinari aprovarà el govern espanyol i es fixarà en unsper megawatt hora., entre d'altres, l'INE calcula que la dada de l'IPC seria més alta. Concretament, d'un

