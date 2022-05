El Suprem va acceptar l'espionatge del CNI per evitar «el trencament d'Espanya», segons «El Mundo»

Noves revelacions pel Catalangate. Segons ha informat El Mundo, el Tribunal Suprem va acceptar la petició del CNI d'espiar diversos dirigents independentistes perquè era "l'única fórmula d'evitar una secessió a Espanya". Aquest és un dels arguments que va utilitzar el jutge competent del control judicial dels serveis secrets espanyols. Les interlocutòries, com tot el que envolta el CNI, són secretes i el govern espanyol es nega a desclassificar-les si es considera que afecten la seguretat nacional. L'espionatge que han reconegut els serveis secrets afecta el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i 17 persones més de l'entorn independentista en el context de les protestes de la sentència.Les autoritzacions judicials van ser posades a disposició dels diputats durant la comissió de secrets oficials que es va fer el passat dijous. L'exdirectora del CNI Paz Esteban -ja destituïda- va admetre aquests espionatges, segons va transcendir, i les noves informacions apunten que les interlocutòries són, majoritàriament, de 2019 i tenen com a argument comú que les intervencions dels telèfons dels independentistes eren necessàries per frenar un nou intent d'atemptat contra la unitat d'Espanya. També es fa referencia a la intenció dels espiats de "desprestigiar" l'Estat promovent activitats considerades delictives.En totes les resolucions, sempre segons El Mundo, no es fa referència a la infecció amb el programa Pegasus. Esteban, a la comissió de secrets oficials, no va dir que s'hagués fet servir aquest programari de NSO, que sí que ha estat acreditat tant per CitizenLab com per Amnistia Internacional. El CNI sí que disposa d'aquest software, que permet un control total sobre el telèfon mòbil. Esteban va admetre que no és l'únic servei estatal que ha utilitzat Pegasus però va dir que, amb ella al capdavant dels serveis secrets, sempre es va utilitzar de manera legal.

