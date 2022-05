Els Estats Units tensen la corda amb Rússia i donaran suport a Finlàndia perquè ingressi a l'OTAN

Missatges de tranquil·litat en el foc creuat d'amenaces

Altres notícies que et poden interessar

El principal membre de l'Aliança Atlàntica ha mostrat tot el seu suport al país europeu perquè en formi part i ha assegurat que acompanyaran Finlàndia en la seva sol·licitud. La portaveu de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha afirmat en roda de premsa que consideren Finlàndia i Suècia "com dos socis de defensa propers i valuosos". "Durant molt de temps hem donat suport, abans de la invasió, després de la invasió, la política de portes obertes [en referència a entrar a l'OTAN]", ha explicat Psaki.un ingrés ni ha iniciat els tràmits, però els EUA incentiven a que segueixi les passes de Finlàndia.abordar qualsevol inquietud que pugui tenir qualsevol dels països sobre el període actual o el que calgui si s'unissin", ha precisat Psaki. La portaveu de la Casa Blanca ha recalcat en roda de premsa que "una Aliança occidental forta" és "bona" ​​per a la seguretat a tot el món.El ministeri d'Exteriors del Kremlin va reafirmar-se en les seves amenaces: a través d'un comunicat, el servei diplomàtic rus va advertir Finlàndia amb "represàlies de caràcter militar-tècnic i de qualsevol altre tipus" si s'integra, de manera oficial, a l'OTAN."Tenir una associació sòlida amb una varietat de països, inclosos Suècia i Finlàndia, si decideixen unir-se, hauria de tranquil·litzar el poble nord-americà", ha explicat la portaveu del govern de Biden. Psaki ha volgut recordar que l'OTAN és "una aliança defensiva" i no "ofensiva".(òbviament, poden parlar per si mateixos) cap a Rússia", ha matisat la portaveu, afegint que el president de Rússia, Vladimir Putin, "ha estat qui ha provocat aquests moviments". El passat febrer, el govern rus ja va advertir el país veí i a Suècia que la seva integració a l'OTAN "tindria conseqüències militars greus". Tot i aquesta possibilitat, Peskov ha volgut rebaixar la tensió generada per la decisió del govern finlandès.Això també s'ha dit repetidament a l'OTAN i, potser el més important, a Washington, fins i tot al nivell més alt. El president Biden ja va fer declaracions en aquest sentit", ha explicat, en reaccions recollides per la premsa russa.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor