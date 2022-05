L'OCU considera aquest desodorant com «la millor compra» del supermercat

La higiene diària és imprescindible per a una bona salut. Especialment en el tractament de la pell, de les suors i en les cures abans, durant i després de la dutxa. És per això que per a milions de persones,per rentar-se i a l'hora de fer esport.Triar-ne un de bo és una decisió complicada sense haver de provar-ne molts. A vegades molt personal, pràcticament intransferible, és un element que va molt lligar a les olors de les persones i s'acaba convertint en una senya pròpia. És per això mateix queconcrets per determinar quin és el millor desodorant en relació qualitat-preu del mercat actual.Per a poder decidir el millor producte, han determinat els elements indispensables per a poder catalogar quins són els més destacats que els consumidors poden trobar als supermercats: una protecció de molta durada, que sigui antitranspirant, que hidrati i en quin format és (spray, de rotllo o crema). El preu també és un gran indicador per a l'OCU. Han escollit tres desodorants,, és un desodorant de la marca Dove.L'entitat en protecció dels consumidors considera que elL'OCU li atorga una puntuació de-un notable alt- i el considera un producte "de molt alta qualitat". La seva capacitat per durar molt de temps, un perfum agradable i la velocitat per assecar-se en el moment que s'aplica a les aixelles, el consideren una compra molt intel·ligent per part dels usuaris.apunten, perquè la relació amb la qualitat "val la pena".en la majoria dels grans supermercats tradicionals.

