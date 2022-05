Torna Pokin's, la primera cadena d'hamburgueses que va aterrar a Barcelona

Lava aterrar ael 1978. Era el primer restaurant dede la ciutat i oferia lestípiques americanes que els catalans només veien a través de la gran pantalla. Estava ubicat al número 3 de la plaça Franecsc Macià.Més de tres dècades després tornaLa icònica marca ressuscita i ho fa com unLa producció es faria en unai el producte s'entregaria a domicili, segons ha informat el portal Podios.L'empresa que fins ara tenia els drets d'explotació de Pokin's és, propietària de Pans & Company, Ribs i FresCo. I, ara, queda en mans de, en mans de l'exdirector de VICE i un exdirectiu de Desigual.Fent memòria, Pokin's era una la ciutat on els joves podien gaudir hamburgueses servides per cambrers uniformats i una decoració típica americana. Hamburguesa, patates i begudes, només per un cost de(3 euros). Més endavant, amb l'arribada d'altres cadenes a la ciutat, el local va canviar la seva oferta i va apostar per entrepans locals, sota el nom de. Va tancar a mitjans dels 90.

