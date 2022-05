Elde TV3 amplia presentadors. Marc Ribas, que també està al capdavant de Joc de Cartes, i Gessamí Caramés tindran, a partir del 23 de maig, un nou company. Es tracta d', unque s'incorpora al programa de manera permanent.El currículum de París està totalment relacionat amb elsLlavors, en un concurs, d'ara endavant, en un programa de receptes. El nou fitxatge s'encarregarà de les, de les de menjar bé tot i no tenir gaire temps per cuinar.Va guanyar el concurs de TVE en la darrera edició d'anònims, no només per la sevai destresa, sinó també per laque va demostrar tenir. Després, com una baldufa: estada en un restaurant de Jordi Cruz, obertura d'un projecte culinari amb Sergi de Meià i producció d'oli d'oliva. Ara, a la televisió pública, i al capdavant d'un programa que registra bones audiències dia rere dia.

