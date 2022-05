🚒 Set dotacions hem treballat en l'extinció d'un foc al c/ Rauric, per unes neveres que s'han incendiat. L’edifici no ha resultat afectat estructuralment.



🩺Els sanitaris de #BombersBCN i del @semgencat han atès onze persones.



🚔 Hi han col·laborat @GUBBarcelona i @mossos. pic.twitter.com/MTd6E9Oeij — Bombers Barcelona (@BCN_Bombers) May 12, 2022

Elsde Barcelona han hagut d'aquest dijous afectades pelcausat per unen unes neveres. El foc s'ha originat en un immoble del, al nucli antic de la capital catalana.Set dotacions dels bombers s'han traslladat al lloc dels fets poc després de rebre l'avís de l'incendi, que s'ha declarat al voltant de lesLes, per ara,L'edifici, segons indiquen els Bombers, no ha resultat afectat estructuralment.

