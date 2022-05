El veler més gran del món és aquest dijous a Barcelona

Fa tot just uns dies arribava a Barcelona el Wonder of the Seas, el creuer més gran del món. Ara, arriba el considerat com el veler més gran del món, el Med2, que fa estada aquest dijous al Port de Barcelona. Té, 180 cabines, vuit cobertes, cinc pals i, més les 200 de la tripulació. La valuosa embarcació, propietat de la companyia hotelera francesa Club Med, també disposa de dos restaurants selectes i quatre bars, piscina, sala de ball i concerts. El preu, per setmana, és deEl Med2 va ser construït ela Le Havre, França, juntament amb el Med1, també de grans dimensions. El viatge que l'ha portat a la capital catalana va començar a Eivissa, a les Illes Balears i el seu destí final és Niça, França. Aquest dijous a les onze partirà cap a Roses, on també farà una altra estada.Amb tot, el Port de Barcelona preveu que passin per la ciutatenguany, una xifra semblant a la de 2019, abans de la pandèmia de la Covid.

