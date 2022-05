Arriba la primera onada de calor de l'any: màximes per sobre dels 30 graus

La temperatura pujarà al llarg dels propers dies, en Jordi Toda us ho explica en aquest vídeo curt. pic.twitter.com/cx3rqTwC1T — Meteocat (@meteocat) May 12, 2022

Las'ha instal·lat definitivament a casa nostra. Després d'un inici de primavera plujós, amb canvis de temps constants i temperatures per sota de l'habitual, els'ha encetat amb els termòmetres mirant cap amunt.I aquest cap de setmana, de fet, arriba lade la temporada. El sol brillarà a tot Catalunya i lesrondaran entorn els. Mentre les comarques de lano hi arribaran, i es quedaran enes poden registrarper aquest mes de l'any.Segons ha informat el Meteocat, els termòmetres podenen algunes de les comarques de l'interior del territori. A més, lai laes convertiran en protagonistes del cap de setmana, que aniran acompanyades de sol radiant i cels blaus.La calorada pot comportar algunsa la zona dela partir de dissabte a la tarda, que es podrien repetir de cara a la tarda de diumenge. Aquestesque seran moderades, refrescaran l'ambient per iniciar la setmana sense tanta intensitat de calor.Lesconviden a passar una jornada a la. Des del Meteocat, però, avisen que la temperatura deencara serà molt. De fet, l'històric del servei meteorològic de Catalunya la situa, de mitjana, al voltant dels 16 graus durant el mes de maig.

