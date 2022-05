La Fiscalia no veu cap il·legalitat en les subvencions i demana arxivar la causa contra Colau

La Fiscalia d'ha demanat lde la investigació contra l'alcaldessa de Barcelona,, perquè no veu cap il·legalitat en les subvencions atorgades a entitats amb les quals havia estat vinculada, com ara la(PAH) o l'. En tot cas, la Fiscalia considera que el que sí que hi podria haver és alguna deficiència administrativa -discutible- en la seva tramitació.En aquesta línia, el text del fiscal recorda queo gerència. Així, les subvencions investigades van ser supervisades formalment per la Secretaria General del consistori.dins de la comissió del govern municipal, de la qual s'hauria d'haver abstingut segons el ministeri.No obstant això, el fet de no haver-ho fet, no implica directament un delicte penal, sinó. Colau tampoc hauria comès un delicte de prevaricació, ja que el ministeri considera que no se li pot atribuir la responsabilitat de tot el que passa dins l'ajuntament. Amb tot, el fiscal qualifica d'"" que es vinculin les subvencions amb el passat activista de Colau en algunes d'aquestes entitats. L'escrit conclou que les entitats que van rebre les subvencions-com defensava l'Associació per la Transparència i Qualitat Democràtica, la denunciant-, sinó que van ser tractades com tota la resta.

