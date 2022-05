La Fiscalia obre diligències per la denúncia contra Rufián per revelació de secrets

Ladel Tribunal Suprem ha obert diligències per la denúncia que va presentar Manos Limpias contra el portaveu d'ERC al Congrés,, per revelació de secrets després de la compareixença a porta tancada de l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, sobre el Catalangate.Fonts del ministeri públic ho confirmen, però remarquen que és el pas procedimental habitual quan es registra una denúncia i que aquesta obertura de diligències es fa sense entrar a valorar-ne el contingut. Ara la Fiscalia valorarà si la denúncia té prou base per investigar penalment a Rufián o si s'ha de procedir a arxivar-la.Els diputats que participen en la comissió de secrets no poden, per llei, explicar de què es parla i Rufián, en una entrevista a TV3 després de la compareixença de l'exdirectora del CNI

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor