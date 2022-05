A presó l'acusat de l'assassinat en ple carrer a Salou

Elha dictatcomunicada i sense fiança per al detingut aquest passat dimarts aper l' assassinat d'un home amb arma de foc . Concretament, l'acusen d'unL'assassinat va succeir el passat dilluns 9 de maig a la nit, al carrer Saragossa, davant d'un bar, en ple carrer amb vianants i trànsit. El detingut té 32 anys i va ser enxampat per la Policia Local, després que testimonis dels fets l'immobilitzessin.La investigació policial també intenta trobar dues persones més, el presumpte autor i un còmplice. Tot apunta a unaper un tema de drogues. L’arrestat duia una pistola semiautomàtica amagada al turmell.Els fets van passar quan encara hi havia força gent al carrer Saragossa. Es tracta d'un espaiamb comerços que obren fins tard i restaurants amb clientela.

