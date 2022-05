El juliol o l'agost: quin és el millor mes per fer vacances?

Quan sol fer més calor?

Quan hi ha més probabilitat de pluja?

Quan marxa més gent de vacances?

Quan hi ha més llum solar?

Quan surt més car viatjar?

Altres opcions: què hi ha de juny o de setembre?

Les vacances s'acosten i, sovint,, no és el destí (que també) sinóQuan fer-ho depèn de molts factors: parella, amics, família, disponibilitat a la feina... Per aquells que puguin triar, també els pot sorgir un altre dubte: quin és el millor mes per fer vacances, juliol o a agost?Aquesta qüestió, com les altres, té. Per escollir, podria ser d'ajuda fixar-se en: quan fa més calor, quin mes té més probabilitat de pluja, quants turistes sol haver-hi, quan ens sortirà més car marxar o quina és la durada dels dies i les nits en cadascun dels dos mesos.entre les temperatures del mes de juliol i del mes d'agost. No obstant això,, amb una mitjana de temperatura alta de 27,5 graus, dues dècimes per sobre de juliol, que sol estar als 27,5 graus. De fet, el meteoròleg Enrique Hernanz, autor del blog Sense temps a perdre, assegura quei fins als primers dies d'agost.La: un 69% de mitjana. I pel que fa a la, Hernanz explica que el mes més calorós a la costa és l'agost. En canvi, a l'interior, sense els corrents marins, el rècord l'estableix el mes de juliol.Aquesta ésentre ambdós períodes. A l'agost plou, de mitjana, uns 10 dies -que equivaldrien a uns 27 mm-, dos dies més que al juliol, quan només acostuma a haver-hi precipitacions vuit dies que acumulen uns 20 mm de mitjana.Segons els experts i professionals del sector,perquè, tot i que no és el mes d'arrencada de la temporada turística, tot just comença. En canvi, a l'agost és en ple apogeu. Aquest fet pot ser, precisament, unque busquen llocs massius, amb ambient, per marxar de vacances. En aquest sentit,per igual, tal com informa el grup Barceló Viatges.La durada dels dies i de les nits també pot ser un al·licient per a molts turistes per a decidir-se per un mes o per un altre. En aquesta ocasió, qui s'emporta el nombre més elevat d'hores de llum no és ni juliol, ni agost, si no el juny.I si ens fixem únicament en juliol i agost, el dia 15 de juliol té, exactament, una hora més de llum que el 15 d'agost.Elsegons l'Índex de Preus Hotelers de l'Institut Nacional d'Estadística () és l'. Fent un cop d'ull ràpid a les principals companyies d'aviació es pot comprovar. Anar i tornar de Barcelona a Maó (Menorca) costa 36 euros el mes de juliol. En canvi, a l'agost, 87 euros.. En els hotels, en canvi, no passa el mateix i trobem aproximadament els mateixos preus en ambdós mesos.Tot i que els mesos habitualment predilectes per viatjar a l'estiu són el juliol i l'agost,Si, per exemple, agrada tenir una certaquan es viatja, el juny és el mes ideal. La temporada d'estiu tot just comença i això fa que el nombre de turistes no sigui tan elevat com el que ens trobaríem els mesos de juliol o agost. El, però, acostuma a ser més inestable en aquest període. De fet, tant al juny com al setembre fa menys calor que al juliol i a l'agost. I tot i que el juny no és tan plujós com el setembre, un dels mesos de l'any amb més pluges de la costa mediterrània -amb una mitjana de 14 dies i precipitacions de 48 mm-, també hi pot haver sorpreses. Encultural, tant juny com setembre tenen menys varietat que els mesos forts d'estiu. Malgrat això, setembre despunta per una major oferta de turisme cultural.Sigui com sigui i es triï el que es triï, la psicòloga laboral, Elisa Sánchez, el que. L'objectiu de marxar uns dies fora és desconnectar i, per això, l'experta aconsella no acumular massa el cansament i fer una escapada tan bon punt es pugui.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor