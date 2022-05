La Generalitat estudia cobrar 20 cèntims extra per cigarreta que es recuperarien si es retorna la burilla

La Generalitat està estudiant introduir un sistema deper fomentar el seu reciclatge. El sistema consistiria en un càrrec de-quatre euros per paquet- que es podrien recuperar si es retorna la burilla, segons ha explicat el director de l'Agència Catalana de Residus,a TV3.Aquesta eina s'introduiria en la nova llei de residus. Peraire ha explicat que tot just s'està en el procés de debat però ha defensat que és una mesura "". Ha afegit que tindria lògica que les màquines per retornar les burilles estiguessin en aquells llocs on es pot comprar tabac. La Generalitat calcula que el 70% de les burilles van a parar al medi natural.El sistema s'assimilaria per exemple al de retorn d'ampolles. Així,El director ha afirmat que darrera d'aquesta mesura no hi ha un afany recaptatori sinó una visió mediambiental. Peraire ha destacat la necessitat de reduir els residus i ha fet una crida a la coresponsabilitat de tothom.

