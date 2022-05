Pedro Sánchez anuncia que el topall al preu del gas serà de 48,8 euros

El president del govern espanyol,, ha confirmat aquest dijous que el topall al gas a l'Estat serà d'un preu mitjà deper megawatt hora (MWh). La mesura entrarà, després que l'aprovi un Consell de Ministres extraordinari. Ho ha explicat en un esdeveniment organitzat per ElDiario.es.Aquest preu, que estarà vigent durant un any, ésals 50 euros/MWh que s'havien anunciat. Sánchez ha considerat que el topall “suposarà una importantdels preus internacionals de l'energia en un escenari geopolític d'enorme volatilitat” i ha advertit que el context energètic actual, marcat per la guerra a Ucraïna, “durarà temps”.Sánchez. La denominada com a excepcionalitat ibèrica permetrà Espanya i Portugal establir un límit al preu del gas, que es fixarà inicialment en 40 euros/MWh. Aquest divendres,després de rebre l'autorització de la Comissió Europea.A l'esdeveniment, el president de l'executiu també ha aprofitat per anunciar(Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica), que se sumaran als nou ara vigents:. Pel primer, Sánchez ha anunciat que s'hi destinaran. Pel segon, no ha donat xifres, però ambdós està previst que s'apropin "pròximament".El cap del govern espanyol ha defensat que la invasió d'Ucraïna ha posat de manifest "lai reduir la dependència energètica. El president ha assegurat que en les pròximes etapes del pla de recuperació, "Espanya accelerarà aquesta transició verda amb". L'executiu també prepara un reial decret per fomentar l'eficiència energètica i l'estalvi als edificis i parc mòbil de les administracions públiques.

