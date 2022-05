ERC acusa Junts d'actuar amb «irresponsabilitat» i manté la via de l'acord ampli al Parlament pel català

Cambray i les instruccions als centres

La interlocutòria del, en què requeria el compliment immediat de la sentència dela les escoles, no ha servit per provocar una reacció unitària dels partits que integren el Govern. Més aviat el contrari, ha obert una altra crisi. Després de posposar fins a tres cops la materialització del pacte per la immersió al Parlament, Junts ha comunicat aquest dijous que es despenja de l'entesa firmada amb ERC, el PSC i els comuns . A diferència del que defensava en el document signat després de dos mesos de negociació, el partit entén ara que lano protegeix elcom ani frena els tribunals. La reacció d'ERC ha estat immediata. En una altra roda de premsa de resposta, els republicans han acusat Junts d'actuar amb "" per apartar-se del pacte."Estan posant unaperquè s'apliqui el 25% de castellà a l'escola", ha afirmat la secretària general adjunta i portaveu de la formació,, per definir l'actuació de Junts. "", ha reblat Vilalta, que ha expressat que el soci del Govern no ha formulat cap proposta en el darrer mes i mig en la negociació de les esmenes al text pactat per reformar la llei de política lingüística. La portaveu republicana ha subratllat que, amb la decisió d'aquest dijous, Junts ha prioritzat els "" deen lloc de la "". "Un altre cop, les discrepàncies internes d'una organització política han trencat un", ha reblat Vilalta.ERC ha refermat l'aposta per reformar la llei de política lingüística, perquè entén que és una "" vàlida per respondre al TSJC i protegir la, juntament amb el decret projectat pel Govern que ha de desplegar el règim lingüístic de la llei d'educació de Catalunya (LEC) i el pla d'impuls de la llengua catalana al sistema educatiu. El que no han confirmat els republicans és si, en el cas que Junts no rectifiqui, aprovaran la reforma de la llei de política lingüística només amb el. Socialistes i comuns volen validar l'acord firmat, i Vilalta no ha descartat cap escenari. Tampoc convèncer Junts que torni a rectificar. La interlocutòria concedeix 15 dies per aplicar la sentència i els grups han d'atendre aquesta pressa. Vilalta no ha detallat si hi haurà novetats en forma d'unen els pròxims dies.Qui sí que ha plantejat un ple extraordinari de forma immediata per aprovar la reforma de política lingüística ha estat, presidenta del grup parlamentari dels comuns, que vol tancar aquest mateix dijous amb ERC i PSC una data per celebrar la sessió plenària la setmana que ve.considera que el pacte s'ha de validar encara que Junts no hi sigui. ". Estem en una situació d'urgència", ha reblat Albiach, que també ha manifestat que el partit liderat ara per Jordi Turull i Laura Borràs ha posat els interessos de la formació per "davant del país". "", ha insistit la líder parlamentària dels comuns, que ha acusat Junts de no haver plantejat cap proposta alternativa al pacte signat al Parlament fa un mes i mig.Poques hores abans que Junts confirmés que es fa definitivament enrere de l'acord que va firmar per reformar la llei de política lingüística, el conseller d'Educació,, havia defensat com a "" que se segellés aquesta entesa parlamentària. En declaracions a TV3, el conseller havia argumentat que la "" no servia "de res". "Si tenim una eina que fa una modificació legislativa que ens referma el model d'escola catalana no podria entendre que no es tirés endavant", havia afirmat.Cambray també s'havia referit als passos d'vinculats a la interlocutòria del TSJC. El conseller havia considerat que és "" que enviïsobre la sentència del 25% de castellà si aquesta és la millor manera de "protegir-los". La conselleria estudia la "" que garanteixi la protecció dels projectes educatius, però també l'increment de l'ús del català. Cambray vol evitar que el TSJC es dirigeixi directament als centres. "Faré el que calgui perles direccions", havia manifestat.

