Quants diners costarà a Espanya participar a Eurovisió?

El proper dissabte al vespre es paralitzarà Europa. I no per res dolent -en principi-, sinó pel concurs més important de música al continent:. El festival celebrarà la sevaen plena forma, i convertit en un gran fenomen de masses que el segueixen per televisió mentre el comenten a les xarxes socials.Com tot, Eurovisió té un cost. En el cas d'Espanya, representada per la catalana Chanel, la xifra puja a més de 600.000 euros. Concretament, el pressupost deper a l'esdeveniment és deuna quantitat similar a la de l'anterior edició, segons avança Escplus amb dades consultades al portal de transparència de la cadena pública.L'informe també detalla els preus per categories. La partida més elevada és, amb diferència,en total. Això és el que es paga a la Unió Europea de Radiodifusió pels drets d'emissió.Els següents apartats més cars són-69.300 euros-, el lloguer d'equips i altres -52.500-,-36.956-,-25.000- i-24.000-. L'any passat, amb Blas Cantó, algunes de les partides eren similars, però pràcticament no es van tocar.Hi ha més recursos, però ja suposen partides força menors. Enes gastaran 14.200 euros, en8.000 més, i en transports de mercaderies, 6.350. Per darrere venen altres col·laboracions, convidats, serveis jurídics i àpats de rodatge, però cap d'elles supera els 2.500 euros.

