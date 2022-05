L'algoritme que preveu les trucades del 112

Una eina viva que aprèn

La sala dels equips d'emergència treballant a l'edifici del 112 de Reus, en una imatge d'arxiu. Foto: ACN

Elatén trucades les 24 hores del dia durant els 365 dies de l'any. Elde trucades pot variar en funció de les hores, els dies i fins i tot l'època de l'any. ""No hi ha les mateixes un dimecres a la nit que un dissabte a la nit d'un estiu o d'un hivern", diu, director de l'àrea de Tecnologia del CAT112.Des de fa mig any, però, elté la capacitat de preveure el volum de trucades que rebrà els dos mesos següents, en funció de l'hora, del dia de la setmana, de si és hivern o estiu. També es preveu algun, com pot ser la revetlla de Sant Joan o Cap d'Any. Tot això és possible gràcies a un algoritme que ha desenvolupat l', d'"És una eina que ens indica la previsió de la setmana vinent, d'un mes o dos mesos vista", explica González, destacant que alhora els permet "" en elde les sales, és a dir, quants agents es necessitaran."L'objectiu últim no és dir-los quantes trucades rebran demà, sinó", especifica, per la seva banda,, responsable d'Innovació de la Unitat Data & Analytics a Seidor. Pastor ha format part de l'equip d'aquest projecte conjuntament amb Gerard Ramos i Mikel Campo."Aquestes solucions no es desenvolupen, s'entreguen i ja està. Sónque reben constantment entrades i nous patrons de comportament", subratlla Pastor. Aquest algoritme es nodreix de les dades de trucades rebudes dels darrers mesos i anys ide les noves que es van rebent. "Amb aquest algoritme s'ha posat ciència a l'experiència", detalla González.Tal com explica, "l'eina permet identificar. Pots demanar que els estudiï i és capaç d'interpretar-los". "Es pot ajudar l'algoritme donant-li indicacions per a determinats esdeveniments, com festes locals, autonòmiques o de caràcter massiu", afegeix Pastor.D'aquesta manera, l'algoritmeles prediccions. "Analitza una sèrie temporal molt extensa i al final acaba generalitzant. Treu un model general amb unes observacions que és capaç de fer l'aproximació més fidel a la realitat", exposa el responsable de Seidor. Concretament, se situa alDes del CAT112, González apunta que "l'algoritme està aprenent i nosaltres aprenem d'ell". "Ens va bé i ens ajuda, però encara li falta un", afegeix. De fet, González apunta que no han trobat cap eina similar a Europa: "S'ha hagut de crear tot de nou i adaptat a la casuística del 112 de Catalunya".Per desenvolupar aquesta eina, hi ha hagut unaentre els equips de Seidor i el CAT112. Es van estudiar diversos escenaris analitzant el volum de trucades i es van creuar amb diverses dades, des d'episodis meteorològics fins a la incidència de la Covid a les xarxes socials.De fet, l'algoritme es va començar a desenvolupar en època prepandèmica, quan els, i el període de prova es va iniciar a finals de l'any passat. "L'algoritme s'ha d'anar ajustant perquè hi ha hagut un procés de recuperació", explica Pastor, reiterant que "no són caixes negres, són ens vius"."És impossible controlar el futur, però dins d'aquesta impossibilitatque hi haurà", conclou Pastor.

