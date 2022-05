Rússia ja amenaça Finlàndia amb represàlies militars si ingressa a l'OTAN

Altres notícies que et poden interessar

reafirma les seves advertències: . Així ho ha explicat el portaveu del govern de, que ha recordat que "l'expansió del tractat atlàntic no farà més segur el continent europeu". El Kremlin considerarà "de manera definitiva una amenaça per a Rússia" aquest futur i possible ingrés de Finlàndia.El Ministeri d'Exteriors de Rússia ha apujat el to només mitja hora després del posicionament de Peskov en nom del Kremlin.-tècnic i de qualsevol altre tipus" si s'integra, de manera oficial, a l'OTAN. En el comunicat, han insistit que l'adhesió de Finlàndia a l'Aliança Atlàntica, per la qual cosa Moscou "es veurà obligada" a prendre "represàlies" per "aturar les amenaces de seguretat al seu territori que es presentin sobre això".Ingressar a l'OTAN també serà una violació directa de les obligacions legals internacionals de Finlàndia, principalment del, que estableix l'obligació de les parts de no entrar en aliances ni participar en coalicions contra un d'ells", han advertit també en el comunicat.En aquesta línia, segons ha recollit l'agència de notícies russa Interfax, el departament d'Exteriors rus també ha volgut recordarcontra la integritat territorial o la independència política de laltra part. El passat febrer, el govern rus ja va advertir el país veí i a Suècia que la seva integració a l'OTAN "tindria conseqüències militars greus". Tot i aquesta possibilitat,"Tothom vol evitar un xoc directe entre Rússia i l'OTAN, inclosa Rússia. Això també s'ha dit repetidament a l'OTAN i, potser el més important, a Washington, fins i tot al nivell més alt. El president Biden ha fet declaracions en aquest sentit", ha explicat, en declaracions recollides per la premsa russa.La primera ministrai el president del país,, han comunicat aquest dijous que el país demanarà ingressar a l'OTAN "amb caràcter d'urgència". "Esperem que els passos encara necessaris per arribar a aquesta decisió es prenguin amb celeritat en els pròxims dies", han explicat en un escrit publicat a les xarxes socials. Finlàndia comparteix una frontera de 1.300 quilòmetres amb Rússia i ja va ser amenaçada pel Kremlin si sol·licitava entrar a l'OTAN. ​​​​​

