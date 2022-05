Forminsa inverteix 5,3 milions d'euros a la planta de Dayco al Bages

L'empresa, dedicada a la fabricació de productes tècnics d'estampació metàl·lica,a la planta dede, a Sant Fruitós de Bages, i garantirà així la continuïtat industrial de la multinacional nord-americana, que l'any passat va anunciar el seu tancament Forminsade Dayco en els propers dos anys. De fet, de la setantena de treballadors acomiadats per la multinacional,en empreses del Bages. De la seva banda, el conseller d'Empresa i Treball,, ha anunciat que s'ha concedit un ajut a Forminsa de 700.000 euros en el marc de la línia d'ajuts a la reindustrialització. "Aquesta és una molt bona notícia", ha celebrat.Dayco va anunciar el mes de maig de l'any 2021 que tancaria progressivament la planta deal llarg del 2022. La multinacional nord-americana va justificar el tancament per les dificultats que passava eli a les pèrdues de la fàbrica dels últims anys. De fet, fins aquest mes de març encara hi ha hagut activitat a la planta bagenca, però en aquests moments ja es troba totalment tancada.El conseller d', Roger Torrent, s'ha desplaçat aquest dijous fins a Sant Fruitós de Bages per anunciar la continuïtat industrial de Dayco. I és que l'empresa familiar Forminsa, amb una quarantena de treballadors i seu a, s'ha quedat les instal·lacions de la multinacional nord-americana per desenvolupar-hi un projecte relacionat amb el. De fet, Forminsa és una de la seixantena d'empreses que formen part del projecte Future: Fast Forward, impulsat perLa inversió que Forminsa farà a la planta de Dayco supera els 5,3 milions d'euros i garantirà l'ocupació de 25 treballadors de Dayco en els exercicis 2022 i 2023. De la seva banda, el Departament d'Empresa i Treball ha concedit un ajut a Forminsa de 700.000 euros en el marc de la línia d'. L'objectiu de l'empresa és que la planta entri en funcionament a principis de setembre.El director general de la companyia,, ha relatat que actualment l'empresa està desenvolupant un producte innovador. Es tracta d'un component per a la cadena de valor del battery pack dels vehicles elèctrics. De fet, Codina ha assegurat que es tracta d'un producte amb "molt potencial tecnològic" i això fa que les perspectives de l'empresa per als propers anys siguin molt bones.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor