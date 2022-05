Balenciaga posa a la venda unes vambes destrossades per 1.450 euros

El model Paris de la marca, impol·lut Foto: Leopold Duchemin

balenciaga sacó estas zapatillas y pensé inmediatamente en la letra de common people "and the stupid things that you do because you think that poor is cool" pic.twitter.com/zrkVGYC5oA — villanelle 🪐 (@satelitechino) May 9, 2022

Balenciaga ha llençat al mercat aquesta setmana unes vambes peculiars: estani valen. Són la nova versió de les seves icòniques vambes Paris, que, impol·lutes, es venen 955 euros per sota, a un preu de 495 euros.La directora creativa de la marca,, és de les més importants en el món de la moda i si per alguna cosa és coneguda en el sector és per les seves. Ella és la responsable, per exemple, que la marca d'alt luxe hagi fet campanyes de col·laboració amb el videojoco els personatges delso hagi aconseguit que les famoses facin serviro es posin samarretes de la distribuïdoracom a peces de disseny.Només s'han fetd'aquestes vambes, que formen part d'una edició limitada que, de fet,. A la campanya promocional, Balenciaga mostra com estarà el model Paris, dissenyat per durar més de 100 anys", després de 1.000 anys d'ús. Les sabatilles que es veuen no són les que estan a la venda, però les que sí que es poden comprar, tot i que no estan tan destruïdes, presenten nombrosos desperfectes, com ara taques o borrissols.De nou, una campanya de Balenciaga que es fai genera nombrósal seu voltant. Hi ha internautes a les xarxes socials que s'ho han pres a broma, d'altres critiquen la decisió perquè consideren que el que fa Balenciaga és "estúpid" perquè embelleix la pobresa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor