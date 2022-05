Les benzineres denuncien que no han cobrat els 20 cèntims per litre avançats

Nomésha cobrat els 20 cèntims per litre de combustible que havia promès el govern espanyol per frenar l'escalada de preus en el sector. Així ho han denunciat lai l'aquest dijous, que avisen que fora de Catalunya, la situació ta,bé és igual de preocupant. De fet, han dit estar "". Ambdues patronals coincideixen a valorar que es tracta d'una", però lamenten que ha creat una situació d'"asfíxia econòmica, caos administratiu i inseguretat jurídica".En un comunicat, les patronals expliquen que no tenen resposta per part delsobre quan es cobraran les quantitats avançades pels empresaris del sector, què "està causant greus perjudicis a les empreses", es queixen. En aquest sentit, critiquen "el" i "la" de la mesura. "L'Administració desconeix quin és el seu vertader abast", conclouen.Tanmateix, constaten la manca de desenvolupament del, pel qual s'adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna. Això, afirmen, fa que cada comunitat "actuï de manera diferent" i que les factures de cada proveïment puguin no ajustar-se als requeriments d'Hisenda sobre l'aplicació dels impostos, el qual els".D'altra banda, les patronals també carreguen contra lesper a neutralitzar els 20 cèntims de subvenció. Respecte a això, demanen "" per als empresaris que, afegeixen, s'han vist obligats a demanar crèdits per poder avançar la bonificació i fer front a les despeses, així com adaptar l'emissió de les factures i de personal.

