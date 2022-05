Vigila que no et posin aquests pneumàtics al taller: són els pitjors del mercat, segons l'OCU

Mantenir en bon estat el cotxe (o qualsevol vehicle) és fonamental per no tenir cap mena d'accident, problema o imprevist.ha de ser una prioritat per a qualsevol conductor. La qüestió, la majoria de les vegades, és el cost que suposa tenir en perfecte estat de revista totes les peces del vehicle. Un dels elements més costosos (i que acaben generen més problemes) són els neumàtics. L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha volgut analitzar quins són els millors del mercat, peròper no caure en la trampa de pagar molt poc per una peça fonamental en el manteniment del cotxe.En una anàlisi exhaustiva,de les principals marques de neumàtics.duració, el HAP (és a dir, la toxicitat que emeten i la combustió que generen a l'asfalt), soroll, com funcionen en sec, en carretera i en terreny mulla; la seva adherència, estabilitat, distància en la frenada i la seva mobilitat.Una marca, però, ha quedat l'última en puntuació.segons l'OCU. Només han aconseguit una puntuació deen tots els indicadors. Encara que la majoria compleixen de manera correcta, decent o en caràcter excel·lent la majoria de les característiques, aquest neumàtic que prové d'Eslovènia (encara que forma part del conglomerat de la marca Goodyear) presenta problemes en diverses característiques.Funciona de manera irregular en terrenys mullats, fa molt soroll i és de manipulació complicada.per les irregularitats que presenta. Per això mateix, sobre 10, no arriba ni de bon tros a un aprovat.

