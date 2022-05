Europa supera la barrera dels 100 casos d'hepatitis aguda en infants

El Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties (, per les seves sigles en anglès) ha notificat aquesta setmana que la comunitat europea ha traspassat la barrera dels. En concret, hi ha notificats entre 102 i 106 casos,, que en té 35.A la resta d'Europa,, seguit dels nou a Suècia, vuit a Portugal, sis a Dinamarca i als Països Baixos, menys de cinc a Irlanda, quatre a Noruega, tres a Bèlgica, dos a Àustria, Xipre i França, iamb 163 casos en menors de 16 anys. D'aquest centenar,. A la resta del món, hi ha almenys 181 casos notificats d'hepatitis aguda en nens: 190 als Estats Units, 16 al Brasil, 15 a Indonèsia, 12 a Israel, vuit a Argentina, set al Canadà i al Japó, 2 a Costa Rica i només un al Panamà, Palestina, Singapur, Corea del Sud i Sèrbia. Amb tot, hi ha identificats 450 casos al món i 11 morts, 5 a Indonèsia i als Estats Units i 1 a Palestina.per científics d'arreu del món i encara ara es desconeixen.

