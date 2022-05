L'activista Brian Bartés denuncia davant del jutge intents d'«intimidació» per limitar-li el dret de manifestació

Els Mossos identifiquen Bartés

Contradiccions de l'agent

Una amiga de l'acusat nega l'agressió

Els perits reconeixen Bartés

La secció sisena de l'ha celebrat aquest dijous el segon judici a l'activistaper una suposada agressió a un agent dels Mossos durant la manifestació contra eldel 21 de desembre de 2018. La Fiscalia demana per al jove sis anys de presó pels delictes de, i considera acreditat que Bartés va ser l'autor de les agressions -així ho han dit els testimonis dels Mossos i els pèrits, i queda acreditat en els vídeos segons l'acusació. L'acusat ha negat davant del jutge cap empenta o puntada de peu als agents i ha denunciat davant del jutge intents d'"" -especialment durant la seva detenció i la notificació de la citació per al judici- perquè no exerceixi elBartés ha declarat al final de la vista oral, després dels testimonis, els pèrits i la prova documental. L'acusat només ha respost les preguntes de la seva advocada i ha explicat que va assistir a la convocatòria de les manifestacions. Ha assegurat que en cap moment va agredir cap agent, ni li va intentar treure l'escut ni va clavar cap puntada de peu. "No vaig intentar arrencar l'escut, ni vaig empentar ningú", ha explicat, i ha dit que va assistir a la concentració amb una amiga seva, que ha declarat a la vista com a testimoni. Quan es va cansar de la manifestació, en va marxar voluntàriament. "Vaig estar-hi una estona llarga, en l'ambient es notava que la gent estava enfadada i hi havia càntics a favor de la independència", ha explicat.De tota manera, ha dit que mentre ell hi va ser no va veure llançaments de pedres o ampolles, ni contenidors amb foc. "Quan jo hi vaig ser, no hi va haver res greu, era una manifestació pacífica", ha afirmat. Arran dels fets va ser detingut uns mesos després. Ha explicat que té una feina fixa des de fa anys i que el seu domicili és el mateix des de fa anys. Sempre ha assistit al jutjat i a la comissaria quan se li ha requerit. Ha relatat el moment de la detenció: "Vaig ser detingut el 18 de febrer de 2020. No vaig anar a treballar perquè em trobava malament. Els Mossos el van trucar perquè es personés a una comissaria de Barcelona per donar-li una notificació", ha explicat.A la comissaria no volien que entrés la seva advocada, i quan finalment va poder entrar, l'agent dels Mossos li va dir que "no existia cap notificació" i que quedava detingut. Aleshores es va quedar sol a la comissaria i els Mossos li van dir que l'havien estat vigilant i quan no havia anat a treballar van començar a buscar-lo. "Em van detenir per intimidar-me i perquè no continuï participant en manifestacions i no exerceixi el meu dret a manifestar-me", ha explicat. La citació del jutjat, de fet, la va rebre en ple carrer i no li van ni demanar el DNI ni tampoc li van traslladar l'escrit d'acusació, cosa que suposa una irregularitat.La vista ha arrencat amb la declaració testifical de dos agents dels Mossos. El primer testimoni va fer la minuta dels fets que van succeir en les protestes pel consell de ministres a Barcelona i va fer també un reconeixement fotogràfic de l'acusat. A preguntes de la Fiscalia, ha detallat que formava part del dispositiu que tallava al Via Laietana amb motiu de la reunió del govern espanyol a la Llotja de Mar i que un grup de persones va començar a sacsejar les tanques que hi havia i intentaven saltar-les. L'agent ha dit que Bartés va empènyer el seu escut i va intentar-lo agafar. "Després va tornar amb la massa donant puntades", ha dit, i ha assegurat que la situació era "pacífica" fins que Bartés i el seu grup van arribar a la concentració.També ha apuntat que van utilitzar les tanques per carregar contra els Mossos i també hi va haver llançaments d'ampolles i llaunes. "En aquell moment el context es va convertir en violent", ha explicat. El testimoni ha dit que no té cap dubte que Bartés formava part del grup. El va poder reconèixer perquè a vegades duia la cara descoberta. Malgrat tot, ha dit que "no recorda" si va rebre una puntada de l'acusat. "Va llançar puntades", ha dit, en general. Segons l'agent, els cops van ser "intencionats". La detenció es va produir molt més tard i, molt dirigit per la fiscal, l'agent ha dit que es va poder fer gràcies a les imatges i vídeos del moment dels incidents, en què ell va reconèixer l'acusat.El segon testimoni dels Mossos, que també era al lloc dels fets, ha dit que va rebre agressions per part d'alguns manifestants. Ha confirmat l'agressió al seu company i ha dit que va rebre una puntada, però per part d'una altra persona i no de Bartés. En tot cas, aquest segon agent també ha reconegut Bartés com autor d'agressions als Mossos. Ha dit també que la situació era "perillosa per a persones i béns".A preguntes de la defensa, el primer testimoni ha dit que el cordó policial es va trencar arran de "les agressions" de Bartés i altres persones. "No vam perdre la posició", ha assegurat, i ha dit que desconeix si hi va haver més minutes policials dels fets. Sí que hi va haver més agents lesionats aquell moment. Més enllà d'aquest procediment judicial, l'agent ha assegurat que no ha declarat en cap altre procediment relacionat amb aquell dia. A preguntes de l'advocada de Bartés, ha explicat que l'acusat va clavar puntades de peu contra l'escut, empentes i intents d'agafar-li l'escut. Arran de les empentes, l'escut va colpejar contra el casc de l'agent. "Estic convençut que va ser l'acusat", ha afirmat. De tota manera, no va patir cap lesió.La defensa ha volgut remarcar les incoherències en la minuta i la posterior declaració de l'agent. En el relat dels fets d'aquell dia, l'agent va dir que diverses persones havien agredit els Mossos i davant del jutge ha assegurat que ho va fer "tot" Bartés. L'any 2019, l'agent va dir que després dels fets no va anar al metge perquè va anar de vacances i, avui al tribunal, ha dit que no va anar de vacances. En la primera minuta, l'agent també va dir que no va fer constar cap dolor i, davant del tribunal, ha dit que va tenir uns dies de dolors. Pel que fa al segon agent, ha explicat a preguntes de la defensa que el cordó policial es va trencar, però no per la seva zona. Ell no va participar de la detenció de l'acusat i ha explicat que Bartés va fer "una empenta molt forta" contra el seu company. Quan va fer la minuta, va explicar que ell va rebre una agressió que no havia estat de l'acusat.El tercer testimoni, aportat per la defensa, ha explicat que Bartés és "un company del poble" i va assistir a la manifestació del consell de ministres amb ell. Tots dos van passar per l'estació de França i per Via Laietana. Allà, ha explicat que va haver "alguna càrrega policial" i van marxar perquè estaven cansats. "Aleshores encara hi havia gent protestant i hi havia els Mossos", ha detallat a preguntes de la defensa. Ha negat que hi haguessin llançaments d'ampolles o pedres, o moviments de contenidors. "Quan vam marxar ningú ens va aturar ni identificar", ha afirmat, i ha negat que Bartés agredís cap agent.Els perits han acreditat que Brian Bartés va ser l'autor de les agressions i, a preguntes de la defensa, han explicat que qui els va encarregar l'informe va ser la Unitat Central d'Informació d'Ordre Públic. És un equip de treball de la Brigada Mòbil que correspon, com s'ha encarregat de remarcar el jutge, a "policia científica". Després de la declaració dels pèrits, el tribunal ha vist els vídeos del moment dels fets.

