ERC manté la petició de dimissió de Robles i la porta a votació al Parlament

"Les declaracions de la ministra de Defensa,, reconeixent i justificant l'espionatge massiu a dissidents polítics, advocats i societat civil són impròpies d’una democràcia plena i compromesa amb els drets humans, i". Aquesta és la literalitat de la moció d'ERC que el Parlament vota aquest dijous i que s'aprovarà amb els vots de republicans, Junts i CUP. Després del cessament de la directora del CNI, els republicans continuen mantenint que és insuficient i insisteixen en reclamar al president del govern espanyol,la dimissió de Robles.Ha estat la secretària general adjunta d'ERC,, l'encarregada de defensar el text, que va ser registrat la setmana passada i que serà votat aquest migdia a la cambra catalana. La portaveu ja va assegurar dilluns que, "com a mínim", s'havia d'apartar del càrrec la ministra de Defensa per reprendre les relacions amb la Moncloa. "No es pot fer com si no hagués passat res. Que plegui qui ho va fer, qui n'estava al cas", ha assegurat Vilalta, que de nou ha titllatles declaracions de Robles. De fet, ha assegurat que és "tan greu justificar" l'espionatge com el fet d'haver-lo promogut o permès.A més de demanar que s'assumeixin responsabilitats polítiques, la dirigent republicana ha afegit que cal "transparència" amb la desclassificació de les autoritzacions judicials que van motivar seguiments com el del presidenti "garanties" que no es tornarà a produir l'espionatge. ERC considera l'escàndol de l'espionatge unque pateix l'independentisme. Això no vol dir, però, ha dit la dirigent, que el partit abandoni la via dialogada. "L'és més necessària que mai", ha afirmat tot emplaçant la Moncloa a retornar al carril polític la resolució del conflicte polític.Tant Junts com la CUP han argumentat el seu vot a favor de la moció d'ERC, que inclou activar els mecanismes per exercir eli reclamar al govern espanyol la modificació de la llei franquista de secrets oficials. El diputat de Juntsha acusat l'Estat d'estar "amagat a les seves pròpies clavegueres" i ha insistit que no acceptar una comissió d'investigació al Congrés és "complicitat" amb l'espionatge. "No som terroristes, som persones escollides democràticament a les urnes", ha assegurat Rius, que ha acusat el CNI d'impulsar una "investigació prospectiva" contra l'independentisme. La diputada de la CUPha argumentat que el Parlament està impulsant les iniciatives que es bloquegen al Congrés.Els comuns, per la seva banda, no han donat suport al punt de la moció, el cinquè, que demana la petició de Robles. El diputatha subratllat la urgència de saber "què ha passat" i de desclassificar les autoritzacions judicials, però ha defensat queque s'hagi cessat la directora del CNI i modificat la composició de la comissió de secrets oficials. "S'ha de saber posar en la justa mesura els passos que es van donant", ha demanat als independentistes.El PSC, de la mà del diputat, ha fet un discurs contundent a l'hora de defensar que l'Estat espanyol és una "democràcia plena" i que el CNI "defensa vides cada dia" i actua conforme la legalitat. "Sánchez donarà explicacions, com ho ha fet sempre", ha afirmat. Els republicans, però, ho han posat en dubte. Vilalta ha replicat als socialistes que "espiar no és anar precisament de cara".

