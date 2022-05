Anticorrupció arxiva la investigació sobre les comissions de l'AVE a la Meca

Laha acordat aquest dijous arxivar les investigacions sobre les comissions per l'. El ministeri públic no ha pogut acreditar si s'ha comès unen les transaccions internacionals després que l's'hagi negat a lliurar la documentació bancària que reclamava el fiscal, segons ha avançat El Mundo.Les diligències es van obrir l'any 2018 després que l'empresàriarevelés en converses enregistrades pel comissarique Joan Carles havia cobrat, anys abans, una comissió a canvis de fer d'intermediari en la construcció d'aquesta infraestructura.La decisió se suma a la de fa uns mesos adoptada per la Fiscalia del Tribunal Suprem, que va descartar querellar-se contra Joan Carles I en no poder acreditar el cobrament deper part de l'emèrit.

