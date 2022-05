Cambray admet que és «molt probable» que enviï instruccions als centres sobre la sentència del 25%

Per això sí que es reuneix?

Per Jacob el 12 de maig de 2022 a les 11:25 0 0 I per a les qüestions de qualitat de l'escola (la comunitat autonómica amb més barracons... Pitjors ratis...) o condicions laborals dels mestres, no...

Sentencia ferma

Per ☆ el 12 de maig de 2022 a les 11:20 0 0 No pot ser d'altre manera, González

un altre petit Pétain

Per Carles V el 12 de maig de 2022 a les 11:09 0 0 En el moment que facis això seràs un objectiu a abatre exactament igual que l'enemic espanyol. Tu mateix.

Distribuir el cast entre totes les assignatures

Per MAI SACRIFICAR TOTA UNA ASSIGNATURA el 12 de maig de 2022 a les 10:59 0 0 Consellera crec que hi ha una confusió que amaga el desig dels tribunals: la paraula MÍNIM un 25%, aquest mínim fa que no podem dir i un 75% de català com molta gent pensa i creu que mira, no n'hi ha per tant ,primera perquè hi ha l'anglès i segona perquè qualsevol entitat espanyolista, qualsevol pare espanyolista, qualsevol jutge espanyolista pot denunciar que "ahora que tenemos el 25% exigimos el 50% o más" De totes maneres intenteu tenir propostes que minimitzin l'efecte (no crec que siguem capaços de guanyar la desobediència) Ex.: no podem condemnar una matèria per a tota la vida escolar (perdríem tot el seu vocabulari posem per cas el matemàtic), doncs fer un trimestre en cat I un en cast enllaçant cursos/o fer tot el treball de tres hores d'un matí en castellà sigui l'assignatura que sigui I la resta en cat / o fer l'última hora de la tarda de tres dies en cast sigui l'assignatura que sigui / o si es treballa per projectes fer tres hores de treball d'assignatures diverses en castellà... MAI SACRIFICAR TOTA UNA ASSIGNATURA

política de castellanització

Per Del 25 al 50 el 12 de maig de 2022 a les 10:57 0 0 Consellera crec que hi ha una confusió que amaga el desig dels tribunals: la paraula MÍNIM un 25%, aquest mínim fa que no podem dir i un 75% de català com molta gent pensa i creu que mira, no n'hi ha per tant ,primera perquè hi ha l'anglès i segona perquè qualsevol entitat espanyolista, qualsevol pare espanyolista, qualsevol jutge espanyolista pot denunciar que "ahora que tenemos el 25% exigimos el 50% o más" Consellera quan dieu que s'ha modificar la llei de política lingüística tot fent explícit que el castellà també és llengua d’aprenentatge, esteu obrint la porta a deixar un 25% per al català . Qualsevol escola carregada d'immigració castellana pot creure que és més fàcil fer totes les altres assignatures en castellà ja que és llengua d'aprenentatge. I haurem de callarERC com vau fallar a Madrid, el Rufián us en fa de grosses.

= política de castellanització

Per Immigració sud-americana el 12 de maig de 2022 a les 10:55 0 0 La immigració sud-americana ha estat portada expressament (com ho va ser l'espanyola) quan encara els néts de la immigració espanyola no tenien clara l'aposta per la cultura catalana. Classes de català, moltes, per als immigrants és l'única solució