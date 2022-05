Finlàndia demanarà formar part de l'OTAN

Joint statement by the President of the Republic and Prime Minister of Finland on Finland's NATO membershiphttps://t.co/IWJQg6Hj69 pic.twitter.com/0LV3FVyNdw — TPKanslia (@TPKanslia) May 12, 2022

. La primera ministra Sanna Marin i el president del país, Sauli Niinistö, han comunicat aquest dijous que el país demanarà ingressar a l'OTAN "amb caràcter d'urgència". "Esperem que els passos encara necessaris per arribar a aquesta decisió es prenguin amb celeritat en els pròxims dies", han explicat en un escrit publicat a les xarxes socials.Diumenge es reunirà el govern finlandès per determinar com se sol·licitarà aquest ingrés a l'OTAN i traslladar-ho al parlament de Finlàndia. La majoria dels grups polítics del país, inclòs el socialdemòcrata SDP, encara no s'han posicionat al respecte., portaveu d'Exteriors del govern deva amenaçar Finlàndia el passat 25 de febrer davant la possibilitat que s'uneixi a l'OTAN.Després d'una reunió de l'OTAN en la qual hi van participar com a convidats per qüestions de seguretat, l'entrada d'aquests dos països a l'organització "tindria conseqüències militars i polítiques", vha assegurar Zakhàrova.El president Niinistö va recalcar aquest que, en el marc de la invasió russa a Ucraïna. "Si volem maximitzar la nostra seguretat, significa maximitzar la defensa del nostre país", ha explicat Niinistö durant una roda de premsa, afegint que. Així, el president finlandès va destacar que Rússia ha decidit intentar treure-li el poder de decisió a Finlàndia en la seva pròpia defensa exigint que l'Aliança Atlàntica no s'expandeixi més cap a l'est.

