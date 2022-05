Andorra apuja el salari mínim per segon cop aquest any i el situa en 1.201 euros

en el Consell de Ministres celebrat aquest dimecres. Així ho ha explicat el ministre Portaveu i de Finances,, que ha informat que el decret es publicarà de manera immediata en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra i tindrà efectes retroactius des de l'1 de maig.El salari mínim es trobava, des de principis d'any quan es va incrementar prop d'un 3,5%, en els 1.157,87 euros, i per aal voltant del 3,6%, fins als 1.201,20 euros.Jover també ha assenyalat que es tracta d'un augment "significatiu" d'aquest salari mínim, que des d'inicis de 2022 ja haurà incrementat un 7% i que l'objectiu del govern és, progressivament, que el salari mínim arribi alcom recomana el Consell d'Europa.Amb aquest augment del salari mínim també augmentaran determinadesque ho prenen com a referència.El Consell de Ministres també ha aprovat la convocatòria de, que s'obrirà el proper 1 de juny i que flexibilitza els criteris perquè més població es pugui acollir i la quantia de les ajudes sigui major.En la mateixa línia, el govern ha acordat la reducció demitjançant la tornada d'una part a les empreses de transport, taxistes i per a la maquinària del sector de la construcció.

