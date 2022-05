L'actor nord-americà participarà en una nova pel·lícula després d'una aturada de quatre anys arran dels escàndols d'abusos i assetjament sexual que va protagonitzar a partir del 2017. Spacey, de 62 anys, va aparèixer per últim cop en una pel·lícula l'any següent, aL'actorquan va revelar que aquest l'havia assetjat quan era menor d'edat. A partir del seu testimoni van aparèixer altres intèrprets i treballadors -també de la sèrie dede la qual Spacey era el principal protagonista- que van denunciar pràctiques similars.fill de l'actor Richard Dreyfuss, va ser el darrer més destacat que va denunciar l'actor que interpreta Frank Underwood.Ara, després de quatre anys de litigis, silencis i escàndols,L'actor també va ingressar a una clínica de rehabilitació per tractar la seva addicció al sexe. Segons explica el mitjà especialitzat IndieWire, Spacey formarà part del repartiment de, una pel·lícula de producció triple: britànica, hongaresa i mongola. La trama girarà al voltant deDirigida per Peter Soos i amb la participació d'altres intèrprets més coneguts com, Spacey tornarà a formar part d'una pel·lícula després d'haverper falta de proves de la majoria dels judicis per assetjament sexual en els quals ha participat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor