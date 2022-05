Rejovenir la plantilla i canviar el model educatiu, principals propostes dels candidats al rectorat de la URV

Reivindicar l'accent ebrenc

Rejovenir la plantilla i millorar-ne les condicions laborals, i canviar el model educatiu. Són les principals propostes delsal rectorat de la(URV) de Tarragona. Entre els seus objectius també destaquen dotar la universitat de més recursos i projectar millor la marca URV, així com continuar impulsant laPer primera vegada en la història de la institució concorren tres candidatures a les eleccions del consell rector. Es tracta de l'ebrenca, doctora en Ciències de l'Educació;, doctor en Ciències Físiques; i de l'actual rectora, que vol repetir mandat. Els comicis se celebraran del 23 al 25 de maig i les votacions seran electròniques.La vigent rectora voli consolidar el projecte marcat per la pandèmia iniciat fa quatre anys. La seva principal prioritat és "" i reestructurar l'equip docent i administratiu amb un full de ruta que permeti. "Necessitem un relleu generacional pel personal d'administració i serveis, necessitem carrera professional i relleu en el personal docent i investigador, tenim molta gent acreditada, catedràtics que des del 2018 s'esperen per ser promocionats", apunta Figueras.A banda, l'actual rectora també assenyala que vol impulsar lai continuar liderant el projecte de la Vall de l'Hidrogen Verd o veure com s'inicien lesal campus Bellissens, entre altres projectes. A la vegada, Figueras reivindica la feina feta en temps dei destaca que han incrementat el nombre d'estudiants de grau, màster i doctorat en el seu primer mandat. "He demostrat que sé fer. La resta de candidats no s'han hagut d'afrontar a una pandèmia i l'hem superada; hem aconseguit una transformació en la digitalització de molts màsters que mai s'havien previst de forma digital, estem preparats per aquesta transformació educativa", concreta la candidata.La doctora Mercè Gisbert també centra les seves prioritats en elsperquè considera que es mereixen uni lamenta l'de la plantilla. "En els pròxims vuit o deu anys, més de 400 persones hauran de ser renovades", indica.Per Gisbert també cal, que sosté està desfasat pel fet que es va crear fa vint anys per tal d'adaptar-se al model europeu. "És necessari fer un model centrat realment en l'alumne perquè estigui preparat en l'àmbit del coneixement que ha triat, però que a la vegada adquireixi una sèrie de competències transferibles que permetran", argumenta la candidata.Entre els punts principals del programa de Gisbert destaca la voluntat de fer més visible la recerca i millorar la comunicació de la institució, tant interna com externa. També vol impulsar que és creïn mésper fomentar la vida cultural a la universitat.Preguntada sobre si és necessari que l'tingui més rellevància en l'estructura directiva de l'organització, la candidata opina queJosep Pallarès és el tercer candidat que aspira a ser escollit rector de la URV. En el seu cas, assegura, vol tornar a la universitat per retornar a la comunitat universitària tota l'experiència adquirida durant els 30 anys que ha treballat en l'àmbit universitari i com a(2016-19). "Creiem que es poden fer les coses diferents, que es pot gestionar millor la universitat, aquest és el nostre lema: volem una universitat millor tant pels estudiants, per les persones que hi treballem i, sobretot, millor per la societat", afirma Pallarès.El candidat subratlla que entre els seus projectes per millorar l'organització hi hai també la marca URV. "Volem que tingui prestigi, que sigui coneguda i reconeguda, perquè quan els estudiants acabin la seva estada i formació se sentin orgullosos d'haver format part de la universitat i que això els obri les portes al mercat laboral", afegeix.Comparteix amb les altres dues candidates que el capítol 1, el del personal, és la preocupació més gran. Per això, assenyala que vol. "Aquesta actuació ens donaria fonaments sòlids per poder desenvolupar després tots els plans", explica. En aquesta línia, també lamenta que s'han jubilat més persones que no pas creat places noves en aquests últims anys. "Això fa que no hi hagi el", puntualitza. Pel que fa a la reducció de les taxes universitàries, Pallarès defensa que el seu model d'universitat és "pública i gratuïta".Tot i que difereixen en models i projectes, tots tres candidats coincideixen que la URV necessita més recursos. També celebren que siguin les primeres eleccions amb rècord de candidatures i que s'hagi generat un debat "com mai" en la comunitat universitària. "És una oportunitat fantàstica per a la universitat, una oportunitat per tenir diferents visions del que pot ser la institució i, així es tinguin més possibilitats per valorar el que li convé", opina Gisbert. "És sa, necessari i constructiu, si som capaços d'agafar totes les idees constructives que anem aportant farem una universitat millor", tanca Pallarès.

