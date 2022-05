Tres ONG denuncien una possible implicació d'Espanya en crims de guerra al Iemen

Un informe d'alerta que les "transferències d'armes" de l'empresa espanyola Airbus a l'Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs "poden haver contribuït a la comissió de crims de". L'estudi posa de manifest el "paper clau" de l'empresa "i del govern espanyol" en la fabricació, exportació i manteniment de l'avió de combat Eurofighter Typhoon, utilitzat en els atacs aeris al Iemen des del març del 2015. També denuncia la responsabilitat d'Airbus en la fabricació de l'avió cisterna de reabastiment aeri A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT), que també ha actuat en aquesta campanya militar a l'Orient Mitjà.Els components dels Eurofighter Typhoons utilitzats a la guerra del Iemensegons indiquen les ONG. Les entitats han reiterat la crida a la Fiscalia de la Cort Penal Internacional perquè investigui el paper exercit per persones que ocupen llocs directius en empreses d'armament europees, així com alts càrrecs governamentals "que concedeixen les llicències d'exportació d'armes" en els presumptes crims de guerra al Iemen a través del subministrament continu de material militar.L'informe posa de manifest quedes del 2015 fins al juny del 2021 va superar els 1.600 milions d'euros. Durant el mateix període, Espanya va autoritzar 116 llicències d'exportació d'armes a l'Aràbia Saudita i 140 als Emirats Àrabs Units. Entre el 2015 i el juny del 2021, les autoritats espanyoles van autoritzar llicències d'exportació de parts i components de l'Eurofighter fabricat per Airbus per valor de 802.443,776 euros. Tant l'Aràbia Saudita com els Emirats Àrabs van rebre diversos A330 MRTT i l'Aràbia Saudita va rebre sis A330 MRTT d'Airbus Espanya.Segons l'estudi, les autoritats governamentals espanyoles van autoritzar l'exportació a l'Aràbia Saudita del darrer d'aquests avions, valorat en 400 milions d'euros, el juliol del 2015, quan el conflicte al Iemen ja estava molt avançat. Els Emirats Àrabs Units també han rebut diversos d'aquests avions. Les tres ONG puntualitzen que "diferents fonts han confirmat" l'ús dels avions cisterna A330 MRTT per al reabastiment aeri dels Eurofighter Typhoon i d'altres avions de combat al Iemen en els atacs aeris duts a terme per la coalició encapçalada pels saudites i els emiratians al Iemen. A més, afegeixen que Espanya també ha fet importants treballs de manteniment dels A330 MRTT al seu territori, amb la col·laboració de la companyia aèria espanyola Iberia.Finalment, les tres entitats recorden que els càlculs sobre víctimes que fan l'ONU i altres organismes indiquen quen des del 2015, així com que 2,5 milions de persones han estat desplaçades internament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor