Elon Musk vol aixecar el veto de Twitter a Donald Trump

El magnat sud-africàha dit aquest dimarts queque va veure com se li bloquejava el compte a la popular xarxa social pels comentaris que hi va fer en el marc de l'assalt al Capitoli del 6 de gener del 2021 als EUA, després de la derrota electoral de l'aleshores president.En un acte organitzat pel diari Financial Times sobre el futur de l'automòbil, el propietari de Tesla, que ha ofert 44.000 milions de dòlars per Twitter, ha qualificat. Musk ha afegit: "Òbviament, encara no soc propietari de Twitter, així que no estic dient que això passarà segur".Musk ha afegit que ha parlat amb el cofundador de Twitter Jack Dorsey, i ha assegurat que aquest ha acceptat que, encara que infringeixin les polítiques de contingut de la companyia., ha declarat el conseller delegat de Tesla. "Allò no va acabar amb la veu de Trump, sinó que l'ha amplificat entre la dreta. Per això va ser una decisió moralment incorrecta i totalment estúpida", ha reblat.

