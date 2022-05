Quin és el TOP10 d'Eurovisió, segons les cases d'apostes?

s'inaugurarà una novaSerà la número 67 -des del 1956, amb l'excepció del 2020, per la Covid-19- i se celebrarà a, a Itàlia. El compte enrere està activat i els noms dels artistes representants sonen amunt i avall a les xarxes i a les cases d'apostes. Canvien sovint, però n'hi ha alguns que sonen, el portal que recull dades de les 17 cases d'apostes principals europees, marca un clar guanyador de l'edició d'enguany.i la seva Stefana se situen clarament en la primera posició des de l'inici. La invasió russa que afecta el país des de finals de febrer pot haver condicionat la decisió dels eurofans, que han demostrat amb unanimitat qui volen de guanyador.Després de guanyar l'edició passada, l'amfitriona de la nit,, se situa també en les primeres posicions de les apostes. Mahmood, representant del país l'any 2019 a Israel, es presenta amb el tema Brividi, enguany acompanyat de Blanco., amb un hit eurovisiu se situa en tercera posició. La guanyadora del Melodifestivalen 2022 -el Benidorm Fest suec-, Cornelia Jakobs, interpretarà Hold Me Closer a Torí, sempre i quan superi la segona semifinal d'aquest dijous. La cantant ja va participar al festival els anys 2011 i 2012 i enguany retorna a l'escenari.Els tiktokers també es colen a Eurovisió. I eln'ha escollit un perquè sigui el seu representant. Sam Ryder, un ídol britànic, interpretarà Space Man, una cançó escrita per ell i que explica com veu la Terra un astronauta.La catalana Chanel, que representaamb el seu SloMo és la gran sorpresa. Se situa al TOP5 de favorits després de guanyar el Benidorm Fest a finals de gener i d'enamorar Europa durant els assajos d'aquests dies. La d'Olesa de Montserrat, vestida amb brillants i amb un tema que demana ser ballat intentarà lluitar per una bona posició a Torí.Elde països favorits el completeni el seu Die Together,amv Give Thah Wolf,i River de Subwoolfer, elsamb De Diepte i-que l'any passat es va quedar en segona posició- amb Fulenn.

