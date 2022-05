La F1 estrenarà el remodelat Circuit de Catalunya en un cap de setmana «històric» amb tot venut

El Gran Premi de Fórmula 1 del Circuit de Barcelona-Catalunya, que es disputa del 20 al 22 de maig, presentarà grans novetats, sobretot pel que fa a recuperar l'afició a la grada -amb tot venut- després de dos anys de portes tancades per la pandèmia. A més, el Gran Circ arribarà més igualat que mai a un renovat traçat.



"Serà un cap de setmana espectacular, històric, amb moltes novetats. S'està engegant un nou Circuit, que ja s'hi està rodant per veure el millor espectacle de motor del món, i volem que sigui un punt d'oci complet. A la part esportiva tindrem el millor, i per primera vegada les W Series", ha assegurat el director general del Circuit, Josep Lluís Santamaria, durant la presentació del Gran Premi. Una presentació que ha tingut lloc amb el parc d'atraccions del Tibidabo sobre la ciutat de Barcelona com a teló de fons.

Aquestes no seran les úniques novetats. També hi haurà un. "És un orgull estar a la meva ciutat presentant la 32a edició seguida de Gran Premi de Fórmula 1 al nostre circuit. El Circuit està fent una transformació important, i on fins ara hi havia el semàfor hi haurà el nou podi del circuit", ha apuntat Santamaria.Sobretot, el que més content deixa el director general és tornar a tenir públic a les grades, i amb tot venut. Un gran canvi respecte a les 1.000 persones, socis i sòcies, que van entrar el 2021. "Després de dos anys de no poder tenir l'escalfor del públic, aquest any el tindrem de nou al nostre costat. Ha estat un èxit que segurament ve motivat pel final de temporada del 2021., hem hagut d'ampliar algunes tribunes i ahir vam posar a la venda les entrades de visió reduïda a un preu especial", ha declarat.Per la seva banda, el conseller d'Empresa i Treball i president del Circuit,, ha assegurat que s'obre una "nova etapa" després de la pandèmia: "Hi ha moltes ganes de recuperar la normalitat, ganes d'anar al circuit i viure intensament els dies de Gran Premi. L'aforament serà el de les grans ocasions, i amb un percentatge elevat de públic català", ha dit.Torrent també ha destacat que s'estrenarà: "Fa un any no haguéssim ni dit ni imaginat que fos possible, quan vam anar a Silverstone a parlar amb Domenicali i responsables de F1 per allargar la col·laboració, i no semblava fàcil. Hi ha molta competència, algunes no gaire llunyanes, que voldrien un gran premi com el nostre. No era fàcil. I vam aconseguir aquest període d'estabilitat de cinc anys, com a mínim, de F1 i MotoGP a casa en una etapa de llarg recorregut", ha defensat.

Impacte de 163 milions

A nivell econòmic, s'esperai que els aficionats facin una despesa mitjana de 1.008 euros, amb uns 28 milions de despesa en total. I és que el cap de setmana presenta la cursa de Fórmula 1 com a gran atractiu, però també es veuran les curses de F2, F3 i W Series i hi haurà diverses activitats de lleure per completar l'oferta, a nivell gastronòmic, de diversió -simuladors, cabina de fotos o rèpliques de monoplaces- a més de zona de manualitats per als més petits.Una altra de les novetats estarà a la ciutat de Barcelona, ​​al seu Port Vell, amb unque serà una nova experiència immersiva de F1 a la ciutat. Aquest village al moll de la Barceloneta del Port Vell tindrà entrada lliure i gratuïta del 13 al 21 de maig.

Aquesta oferta de lleure parteix d'una estratègia compartida entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat per viure el Gran Premi de F1 a tota la ciutat. Per una banda, hi haurà una gran pantalla i un escenari amb música i dinamitzadors. A més, hi serà present el cotxe Arrows del 1999 que va pilotar Pedro Martínez De la Rosa, així com una recreació d'un box a càrrec de Monlau Competició o un circuit de slot i zona de simuladors d'eSports.

