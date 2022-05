L'únic vi català que obté la màxima distinció ​​​«Gran Bacchus d'Or»

Organitzats per la "", els premissón els únics reconeguts per l'Organització Internacional de la Vinya i el Vi (OIV). Analitzen vins procedents de tot el món en quatre jornades on tasten un centenar de professionals tasten més de 1500 vins convertint Madrid en la capital del vi. El jurat es compon de Masters of Wine, prescriptors, periodistes, Masters of Sommelier i enòlegs.La, per sobre dels Bacchus de Plata i dels Bacchus d'Or, són els, i l'únicque trobem amb aquest guardó és, amb el seuUn cava elaborat exclusivament de vinyes pròpies, amb unai elaborat amb les; 60% macabeu, 15% xarel·lo i 25% parellada. Unamb una bombolla abundant i petita, amb unes intenses i netes aromes de fruita blanca i de brioixeria. Cremós i saborós en boca, acompanyarà bé peixos i mariscs, així com a viandes blanques cuinades o rostides. Podeu veure el llistat dels guanyadors aquí

