Sanitat descarta retirar la mascareta al transport públic tot i la recomanació d'Europa

Nova contradicció Europa-Espanya.haaquest dimecresdesprés que la Unió Europea hagi anunciat que ja no recomana l'ús obligatori d'aquesta mesura de protecció a avions i aeroports.En roda de premsa posterior al Consell Interterritorial de Salut, la ministra de Sanitat ha puntualitzat que, al seu parer, el que ha fetaplica sobre la qüestió. Per això Darias ha descartat de moment fer canvis a la norma actual, que permet anar sense mascareta a les andanes, però hi obliga a vols i transport públic.D'altra banda, i davant l'augment de contagis de Covid-19 registrats les darreres setmanes, la ministra de Sanitat ha afirmat queEn aquest sentit, a Catalunya aquest dimarts es van registrar, de nou, més de 1.000 pacients ingressats per Covid als hospitals , tot i que les UCI es mantenen a nivells baixos.​​​​​​

