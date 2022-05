Espanya acorda amb el Marroc l'obertura de les fronteres de Ceuta i Melilla

Espanya i el Marroc han acordat, dos anys després,"en els propers dies". Ho ha anunciat en declaracions als mitjans el ministre d'Exteriors espanyol,. L'acord s'ha pactat en el marc de la segona reunió que el ministre manté amb el seu homòleg marroquí,, des del canvi de postura de l'executiu estatal a l'entorn del Sàhara occidental, en un acostament d'Espanya al règim alauita. "Volem que l'obertura es produeixi", ha dit Albares, tot afegint que la data definitiva la donarà el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. El mes de juny, d'altra banda, es reunirà el grup de treball sobre delimitació d'espais marítims a Espanya.El titular de la cartera espanyola d'exteriors ha explicat que la finalitat de l'obertura de fronteres és, també,a l'entorn d'aquesta barrera territorial, i ha subratllat que forma part de la recuperació "ordenada i gradual" de les relacions amb el Marroc, també en relació amb la circulació de persones.D'altra banda, preguntat sobre la presumpta participació del Marroc en el cas d'espionatge a polítics espanyols a través del programari, Albares ha recordat que les relacions internacionals "es basen en fets, i no en conjectures" i ha subratllat que no volia "sobre cap país del món".També ha indicat que "l'esperit" de la nova etapa de relacions entre ambdós països està basat en el "respecte mutu" i en la "renúncia a accions unilaterals". Albares ha fet aquestes declaracions després d'haver participat a Marràqueix a laSobre aquest extrem Albares ha afirmat que Espanya "coneix i participa de l'estabilitat al Sahel, lloc on es focalitza el terrorisme".

