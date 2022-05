Un home del temps atura la connexió en directe per salvar un nen de 10 anys

Seven's Gold Coast surf expert Paul Burt, was involved in a dramatic beach emergency last night. He helped save a young boy who got caught in a rip. #7NEWS @georgiacosti https://t.co/iuw7S3koFo pic.twitter.com/mvNdEfWBwi — 7NEWS Perth (@7NewsPerth) May 6, 2022

De fer una connexió en directe des d'una platja aEl, de la cadena australiana 7 News, va interrompre la seva connexió peranys que estava sent arrossegat per les onades del mar.Burt estava parlant davant la càmera a la platja dequan de sobte va sentir elsdels banyistes. No va dubtar-ho gens: va deixar el micròfon i va córrer fins a l'aigua per. La missió va ser complicada, ja que les onades i la poca llum solar no permetien veure el menor., l'home del temps i la resta de banyistes-que estava de vacances amb la família- de l'aigua. ". L'ambulància està fent tot el possible per mantenir-lo alerta", va explicar Burt en una connexió posterior encara amb la roba banyada.

