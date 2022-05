L'autodeterminació acapara la majoria de converses sobre Europa a les xarxes socials de Catalunya

Aval ciutadà a la gestió regional dels fons

L'és l'element central de la majoria deque tenen lloc a lesdes de Catalunya. Així ho assenyala l'estudi "De què parla Catalunya quan parla d'Europa", el qual ha estat encarregat pel consorci público-privati que ha monitoritzatentre novembre de 2014 i novembre de 2021 sobre aspectes europeus.De totes aquestes, un 52% feien referència a l'autodeterminació, molt per davant d'aspectes com la(19%) i l'(10%), en segon i tercer, i sobretot lluny dels afers socials, els, escàndols i corrupció o la(tots ells amb un 3% cadascun). Ha presentat l'informe, secretària general de Diplocat, qui ha destacat que "l'actitud europeista se situa a molta distància per davant de l'euroescèptica".I és que l'exercici de recollida de missatges incloïa també la divisió entre aquells que eren negatius, positius o neutres i també entre aquells de tendènciao neutra. En totes dues variables, la majoria de mencions han estat neutres, però, malgrat que en segon lloc n'hi havia més de negatives que de positives, també n'hi havia més d'europeistes que d'euroescèptics. El to, per tant, seria europeista però crític.Els missatges han estat extrets de Twitter, de mitjans digitals, de blogs i de fòrums, en català, castellà o anglès, però sempre des de Catalunya. L'objectiu era recollir el sentiment de les converses i Foraster ha destacat que es poden identificar diferències entre el període de la presidència de(2014-2019) i el d'(2019-2021). En el primer, els missatges en castellà eren més europeistes, mentre que, en el segon, ho eren els fets en català.En l'etapa de Juncker, a més, els aspectes més esmentats eren l'autodeterminació, la justícia europea i la llibertat, mentre que, en el de Von der Leyen, augmenten el nombre de mencions sobre aspectes europeus i destaquen els vinculats amb l'autodeterminació l'economia i la. El traspassatgenerava converses sobretot en positiu, mentre queés el dirigent comunitari més mencionat, sobretot negativament (també ho són negativament).També han participat a la jornada, que ha tingut lloc al Palau Robert de Barcelona, el director del, qui ha destacat que, en l'històric d'enquestes de l'ens, es detecta unamb la Unió Europea entre els independentistes després de l'1-O, la qual posteriorment s'ha recuperat en part. De fet, només un 28% de catalans se sent ara més europeista que fa cinc anys, un estancament notori entre, mentre que els de dretes sí que han guanyat confiança comunitària.Tot i això, Muñoz afirma que Catalunya es troba en una "la franja mitjana de suport a la Unió Europea" al continent, "lleugerament per sota de la mitjana espanyola, però on pertoca com a país del sud d'Europa". "Ja no estem en el moment d', fa molt que va acabar", ha apuntat. Hi ha coincidit, de l', qui ha desgranat una enquesta recent de l'organisme que apunta a que hi ha més suspensos a la Unió Europea entre la gent jove, d'esquerres i que s'identifica més amb Catalunya que amb Espanya.Ha obert l'acte el director general de Prospectiva i Innovació en l'Acció Exterior del Govern,, i l'ha clos la consellera d'Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat,, qui ha reclamat que les institucions europees corregeixin la seva visió sobre el país "i que la qüestió catalana es vegi". Així, ha lamentat que els fons europeus han estat "dissenyats sense posar a la pràctica el principi de, amb un repartiment que es basa només en les opinions del estats, sense tenir en compte les regions o territoris amb competències pròpies".Segons ha recordat, el 77% enquestats per l'creu que els governs regionals o intermedis haurien de jugar un rol fonamentals en els fons europeus, cosa que no ocorre, i ha avançat que es publicarà en breu un estudi sobre com viuen la situació dels fons europeus una trentena de territoris amb qui s'han coordinat. Ha lamentat també que l'oficialitat del català i el dret a l'autodeterminació interna, malgrat ser les propostes més votades en el procés participatiu impulsat pel Govern per a la, no han estat inclosos al document final d'aquesta.Malgrat això, Alsina ha subratllat que "la Unió Europea ha generat el període de pau més llarg del continent, té legitimitat intrínseca" i, tot i no haver estat un període senzill, "tothom en fa un balanç positiu" i ningú no qüestiona els valors fundacionals. Igualment, valora que la Unió Europea "ha après del passat" i la resposta a la crisi de la Covid no ha estat la de la, sinó "amb el paquet d'estímuls més important de la història" i la resposta aha estat "generosa des del principi acceptant els refugiats del país". Per això, espera que també viri pel que fa a la carpeta catalana i insta a no donar "per fet que es compleixen els valors europeus", citant el cascom a exemple que "a Espanya no hi haa que es podria esperar en protecció dels drets polítics fonamentals".

